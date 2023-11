Tennis, Hewitt macchia la vittoria dell’Italia: “non è la vera Coppa Davis”

SportFair

Prima di ieri sera, l’Italia non aveva mai battuto l’Australia in Coppa Davis. La sfida contro il Team Aussie era stata un tabù per gli azzurri della racchetta nel corso degli anni e, seppur la partita di ieri si presentasse alquanto alla portata dei ragazzi del capitano Volandri, anche dalla parte opposta credevano di avere le loro chance.

Ma non avevano fatto i conti con la forza del gruppo tricolore. Arnaldi ha battuto Popyrin in 3 set, Sinner ha rifilato un 6-3 / 6-0 a De Minaur, numero 12 al mondo e miglior tennista della selezione australiana. Una vittoria schiacciante che ha riportato la Coppa Davis in Italia per la prima volta dopo 47 anni.

La polemica di Hewitt

Lleyton Hewitt, capitano dell’Australia, ha tentato di sminuire la vittoria degli azzurri: “l’organizzazione è stata buona, ma questa non è la vera Coppa Davis e l’Italia non ha vinto quella che era meritevole di essere tale, ricordando le partite al meglio dei cinque set, andata e trasferta. Sono abbastanza stufo di competere sempre sullo stesso tipo di campo“.