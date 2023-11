Tennis, la fame di Sinner: l’obiettivo per il 2024 fa sognare i tifosi 

SportFair

La qualificazione alle Finals di fine anno che si terranno a Torino è il giusto premio per la straordinaria crescita di Jannik Sinner, giovane talento del tennis italiano che, nel giro di pochi anni, si è confermato come tennista di punta del movimento italiano e grande speranza per il futuro azzurro.

“Mi fa molto piacere di andare alle Finals dopo essermi qualificato per la prima volta. – ha dichiarato a Sky Sport – Torino sarà un evento molto importante per me, anche perché sarà in Italia e con tanti tifosi, quindi cercheremo di fare un’ottima prestazione lì. Guardando alla stagione, mi sento soddisfatto di essere lì ma voglio anche cercare di andare più avanti possibile. Vedremo, non so dire come andrà ma daremo sicuramente il 100%“.

Un 2024 da protagonista

Le Finals sono un grande traguardo, ma il campione di San Candido non intende certo fermarsi qui: è consapevole di avere grandi margini di crescita e già nel 2024 vuole battagliare con i migliori.

“Tutto il lavoro che stiamo facendo lo sappiamo solo io ed il mio team. Ci alleniamo davvero tanto e sappiamo quanto lavoro c’è dietro. Ovviamente condividere la vittoria di Vienna con tutta la squadra vuol dire tanto. Comunque sappiamo che c’è ancora molto da fare per massimizzare tutti gli aspetti tra fisico, mente e gioco. – ha spiegato Sinner –Per noi sarà molto importante la preparazione per il 2024. Possiamo fare un grande passo in avanti soprattutto nella parte fisica, anche se già adesso mi sento pronto a combattere fisicamente con i migliori al mondo“.