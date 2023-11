Tennis, Nadal parla del suo rientro: la frase che sa di resa

SportFair

Rafael Nadal è tornato a parlare del suo infortunio. Il maiorchino è stato costretto a saltare l’intera stagione 2023 a causa dell’infortunio subito nel match del secondo turno dell’Australian Open contro Mackenzie McDonald. Il ritorno sembra più vicino, nonostante le ‘coordinate’ non siano ancora chiare.

“Se volete sapere qualcosa di nuovo che non ho ancora detto finora, beh, non sapevo se un giorno avrei giocato di nuovo a tennis e ora credo sinceramente che giocherò di nuovo. – ha dichiarato Nadal – Non so se avverrà in un posto o in un altro perché non sono ancora in grado di dirlo con certezza. Ma sono felice di come stanno evolvendo le cose“.

Tornerà anche competitivo?

Nadal non sembra avere dubbi sul suo ritorno, ma sulla possibilità di tornare a competere a livello Slam, le certezze sono molto più fragili. “Capisco l’interesse della notizia ma alla fine quando succederà, o quando saprò con certezza quando tornerò, lo dirò. – ha dichiarato Nadal – Insomma, quando saprò cosa farò, sarò il primo a dirvi qualcosa di certo in merito. Sono perfettamente consapevole che sarà molto difficile tornare ad essere un giocatore di altissimo livello.

Ma se non avessi l’illusione di cercare di essere competitivo, beh probabilmente non avrei fatto tutto quello che ho fatto in questi mesi e non continuerei a sobbarcarmi tutta la fatica che alla mia età serve per competere a questo livello. La mia carriera è stata lunghissima e non nego che gli anni mi pesano“.