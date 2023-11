Spalletti-Totti, incontro e abbraccio: il gesto emozionante | FOTO

SportFair

E’ arrivata finalmente la pace tra Luciano Spalletti e Francesco Totti. “Dalla parte del cuore”, con queste parole l’attuale Ct della Nazionale ha abbracciato l’ex calciatore giallorosso. Spalletti e Totti si sono ritrovati per una visita all’ospedale pediatrico ‘Bambino Gesù’ di Roma. Presenti il presidente Figc, Gabriele Gravina, il capo delegazione della Nazionale, Gianluigi Buffon e il difensore Giovanni Di Lorenzo.

“Se incontrassi Spalletti lo saluterei con affetto, c’è un profondo legame tra noi, vorrei riabbracciarlo”, la prima apertura di Francesco Totti. “C’è stato un periodo in cui non sono stato capace di fargli capire che non ho mai smesso di abbracciarlo e che l’avrei voluto sempre con me. Ci vedremo, ma non davanti alle telecamere. Sarebbe bello donare questo momento anche agli altri, alla nostra gente. Per esempio con i bambini del Bambin Gesù”, la risposta di Spalletti. Poi l’abbraccio emozionante.