Sorteggio Euro 2024: possibile un girone ‘tutto italiano’

Grazie allo 0-0 ottenuto ieri sera contro l’Ucraina, l’Italia è sicura di prendere parte a Euro 2024. Gli azzurri però non sono ancora sicuri del posizionamento nella fascia di sorteggio. Tutto dipenderà dall’esito della gara fra Croazia e Armenia: in caso di vittoria dei croati, gli azzurri scaleranno in quarta fascia.

Finire nell’ultimo raggruppamento vuol dire, potenzialmente, pescare un girone di ferro con 2 o 3 squadre di buon livello. Ma ci sarebbe anche la possibilità di un girone ‘tutto italiano’.

Euro 2024: 4 CT italiani in un solo girone?

S l’Italia dovesse finire in quarta fascia ci sarebbe una nazionale con un CT italiano in ogni fascia e, dunque, ci sarebbe la possibilità di un girone con 4 CT italiani a contendersi l’accesso agli ottavi.

In prima fascia troviamo, infatti, il Belgio del CT Domenico Tedesco, nativo di Rossano. In seconda fascia l’Ungheria di Marco Rossi, mentre galleggia fra seconda e terza (a seconda del risultato della Croazia) la Turchia di Vincenzo Montella. In terza fascia, già sicura del posizionamento, la Slovacchia di Francesco Calzona.