Sorpasso Leclerc su Perez: a Las Vegas è jackpot all’ultima curva | VIDEO

Verstappen ha vinto la gara (sai che novità…), ma a Las Vegas è stato Charles Leclerc a rubare la scena. È stato davvero un peccato che il monegasco, scattato dalla pole position, non sia riuscito a vincere, ma il sorpasso su Perez nel finale ha fatto saltare tutti dalla sedia.

Applausi per il talento di Maranello che non ha mai mollato ed è riuscito a dare un dispiacere alla Red Bull negando la doppietta all’ultima curva. Alle spalle di Max Verstappen, lanciato verso la vittoria, c’era il compagno di scuderia Sergio Perez, ormai sicuro del secondo posto: all’ultima curva, Charles Leclerc ha sfruttato un pertugio nel quale era anche solo difficile immaginare un sorpasso, piazzando la sua Ferrari davanti a Perez che si è dovuto accontentare del secondo posto.

He never gave up 💪

Charles Leclerc’s incredible last-lap overtake on Sergio Perez for second place! 🤯😮‍💨#LasVegasGP #F1 @ScuderiaFerrari @Charles_Leclerc pic.twitter.com/xHWOCghqwA

— Formula 1 (@F1) November 19, 2023