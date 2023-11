La salute mentale prima di tutto: Ronnie O’Sullivan si prende una pausa

Si svolgerà la prossima settimana a Bolton il torneo Champion of Champions di snooker. Alla vigilia del grande evento il numero 1 al mondo ha annunciato il suo forfait.

Ronnie O’Sullivan, sette volte campione del mondo di snooker, ha annunciato che si prenderà una pausa e si allontanerà a tempo indeterminato dal tappetino per prendersi cura della sua salute mentale.

“Ciao ragazzi. Volevo solo farvi sapere che, purtroppo, mi ritirerò dal torneo Champion of Champions. Mentalmente mi sento un po’ esausto e stressato e voglio prendermi cura della mia salute mentale e del mio corpo . Mi dispiace a tutti i tifosi, ma tornerò più forte“, ha scritto sui suoi social.

L’ attuale numero 1 del mondo si è ritirato anche dal Northern Ireland Open a metà ottobre per “motivi medici”. All’inizio di quel mese aveva giocato l’Open d’Inghilterra con un fastidio al gomito: “ho provato a lasciarlo riposare, riprenderò gli antidolorifici e andrà tutto bene, ma non voglio prenderli per troppo tempo. Forse dovrò fare un’altra iniezione di cortisone, che sarebbe la soluzione terzo. Non voglio proprio farlo perché a quanto pare indebolisce i muscoli“, ha poi sottolineato rivelando che i problemi all’articolazione si erano manifestati per la prima volta nel 2021 e poi ancora nel 2022.

Qualche mese fa, O’Sullivan ha raccontato di come “si è perso per sette anni nell’alcol e nelle droghe e ha dovuto imparare che la felicità è un lavoro interiore”. Senza una data precisa per il suo ritorno, il prossimo appuntamento in calendario è il Campionato del Regno Unito , che si giocherà dal 25 novembre a York.