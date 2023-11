Tutti in piedi per il fenomeno Sinner: vince contro Medvedev e vola in finale alle ATP Finals!

SportFair

Fenomeno Jannik Sinner! Il tennista italiano si conferma in un momento magico, supera Medvedved e vola in finale. Continua il programma delle ATP Finals e il 22enne ha mandato ancora una volta in delirio il pubblico di Torino. La sfida contro il russo si è conclusa dopo tre set e dopo 2 ore e 25 minuti.

L’avvio di Jannik Sinner è subito da grande protagonista: l’azzurro piazza un break sul 2-1, poi non sbaglia e chiude sul punteggio di 6-3. Il secondo set dimostra il grande equilibrio e si conclude al tie-break con la grande risposta di Medvedev.

Il tennista italiano non si demoralizza e il terzo set è un capolavoro. Sinner mette subito le cose in chiaro già dai primi game, piazza in totale due break e chiude con un nettissimo 6-1. In finale dovrà vedersela contro il vincente tra Djokovic e Alcaraz. Tutti in pieni per il fenomeno Sinner.

“E’ stata una partita difficile, Medvedev è partito molto bene e all’inizio ha giocato meglio di me. Ho sentito una energia incredibile del pubblico, è una cosa pazzesca”, le prime parole di Sinner. “Ho cercato nel terzo set di partire aggressivo. Lui ha giocato molto bene, poi ho trovato le soluzioni”.