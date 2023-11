Sinner scatenato: la reazione al gol di Chukwueze, poi la delusione | VIDEO

SportFair

Ospite d’eccezione in Milan-Dortmund, sfida valida per la 5ª giornata della fase a gironi di Champions League. Alla stadio San Siro non è passata inosservata la presenza di Jannik Sinner, tennista italiano reduce dal rendimento di altissimo livello in Coppa Davis.

Subito una grande occasione per i padroni di casa ma Giroud sbaglia un calcio di rigore. Passano pochi minuti e l’arbitro fischia un altro calcio di rigore, questa volta per gli ospiti. Reus non sbaglia. Al 37′ si sblocca Chukwueze con un gol di alto livello. Tutti gli occhi sono per Jannik Sinner e la reazione del tennista è stata scatenata.

Nel secondo tempo i tedeschi giocano con maggiore qualità e per i rossoneri sono dolori. Prima Bynoe-Gittens e poi Adeyemi fissano il punteggio sul definitivo 1-3.