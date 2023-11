Sinner si ritira da Parigi-Bercy: i colleghi stanno in silenzio? Bertolucci non le manda a dire

SportFair

Jannik Sinner si è ritirato dal Masters 1000 di Parigi-Bercy. Il tennista italiano, dopo aver finito di giocare contro McDonald alle 02:37 di notte, sarebbe dovuto ritornare in campo alle 17:00. Troppo poco, a suo dire, il tempo per recuperare, meglio non rischiare con Finals ATP e Coppa Davis alle porte.

La scelta di Sinner ha generato non poche polemiche visto che il motivo del forfait è legato, prettamente, alla cattiva organizzazione del programma. Nonostante il gesto del numero 4 al mondo, gli altri tennisti in tabellone non sembrano aver dato seguito alle lamentele, seppur più di qualcuno non abbia gradito gli orari.

Bertolucci non ci sta

Paolo Bertolucci, ai microfoni di “Sky Sport”, ha stigmatizzato il comportamento dei colleghi di Sinner che, con il suo gesto, è stato l’unico a pagare per un problema che riguarda tutti i tennisti in tabellone.

“Una situazione del genere si era presentata in passato e continua a ripresentarsi senza che l’Atp faccia nulla – sottolinea Bertolucci – Capirei se Bercy fosse condizionato dalle condizioni atmosferiche, come può accadere per altri tornei ma non è questo il caso. I tennisti, vista la situazione, sarebbero dovuti andare tutti dagli organizzatori per sollevare il problema. Invece oggi paga solo Sinner. Mi chiedo, chi sarà il prossimo?“.