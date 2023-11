Sinner si ritira da Parigi-Bercy: l’annuncio fa sognare i tifosi italiani

SportFair

Jannik Sinner ha deciso di ritirarsi dal Masters 1000 di Parigi-Bercy appena dopo l’esordio. Dopo aver battuto Mckenzie McDonald al primo turno, infatti, il tennista di San Candido ha annunciato, nel pomeriggio odierno, che non avrebbe preso parte alla sfida contro Alex de Minaur di oggi.

Il motivo riguarda nella pessima organizzazione del torneo parigino e nelle poche ore di recupero fra il primo match, finito alle 02:37 di notte e la seconda sfida, in programma intorno alle 17:00 odierne.

Il messaggio di Sinner

Sinner si è detto dispiaciuto della decisione, ma la sua scelta è stata presa in funzione di due impegni ben più importanti. L’annuncio in cui Sinner ha ufficializzato il proprio forfait dal torneo cita ATP Finals di Torino e Coppa Davis, due appuntamenti importantissimi per il tennis italiano che vedranno in Jannik Sinner grande protagonista: unico italiano alle Finals, punta di diamante della Nazionale in quel di Malaga. Due tornei nei quali Sinner ci tiene a fare bene davanti ai propri tifosi.

“Sono dispiaciuto di annunciare che mi ritiro dalla partita di oggi a Bercy. Ho finito il match quando erano quasi le tre del mattino e sono andato a letto solo qualche ora più tardi. Avevo meno di 12 ore per riposarmi e preparare la prossima partita. – ha dichiarato – Devo prendere la decisione giusta per la mia salute e per il mio corpo. Le settimane a venire con le Atp Finals in casa e la Coppa Davis saranno importantissime, ora mi concentro sulla preparazione di questi importanti eventi. Ci vediamo a Torino. Forza!“.