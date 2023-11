Jannik Sinner ha una nuova fiamma? Con Maria Braccini potrebbe non essere finita

Jannik Sinner sta disputando le ATP Finals a Torino, mandando in estasi tutto il pubblico italiano. L’azzurro ha vinto le prime due partite del torneo, battendo anche Novak Djokovic, numero 1 al mondo, e oggi si gioca il passaggio del turno contro Rune.

Testa, cuore, sudore e concentrazione, così Sinner sta giocando il suo miglior tennis, ma dietro ai suoi successi potrebbe anche esserci una serenità interiore, dovuta anche ad una buona e bella situazione sentimentale.

Nelle ultime ore si parla di Jannik Sinner per una presunta nuova relazione con una modella originaria del’Alto Adige, Laura Margesin. Tanti giornali parlano di un presunto flirt con la modella 23enne, ma spulciando sui social sembra che ci sia ancora un forte legame tra il tennista e Maria Braccini.

Tra i due c’era stata una rottura nel 2021, dovuta forse ad un post di lei sui social che non era piaciuto a Sinner. I due, però, erano poi tornati insieme, come dimostrato dalle foto condivise da Maria, modella e influencer, che si trovava spesso negli stessi luoghi del tennista, come Wimbledon 2022 e sulla neve del Trentino.

Analizzando i post di Maria Braccini, poi, anche nel 2023 la bella modella e influencer ha spesso visitato gli stessi luoghi di Sinner, nello stesso periodo. Maria è stata a Wimbledon anche nel 2023, ma è un altro dettaglio a far pensare che tra i due non sia affatto finita: Jannik Sinner e Maria Braccini si seguono ancora reciprocamente sui social e si scambiano like in tutti i post. La bella modella ha messo un cuoricino anche nel post di ieri del tennista altoatesino.

Tutti segnali, dunque, di una relazione che ancora continua, e sembrerebbe anche a gonfie vele, semplicemente molto riservata, come Jannik Sinner vuole.