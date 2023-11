Paura al Maracana, scontri tra tifosi: Messi manda tutti negli spogliatoi | VIDEO

SportFair

E’ andato in scena nella notte al Maracana il classico sudamericano tra Brasile e Argentina. Storica vittoria per i campioni del mondo che hanno sconfitto i padroni di casa, al primo ko casalingo nelle qualificazioni dal 1954.

Continua la crisi per il Brasile, che non aveva mai perso tre partite consecutive nella storia. Ma a far parlare di questa partita, più che il risultato, è quanto accaduto prima del fischio d’inizio.

Il match è iniziato in ritardo a causa di scontri in tribuna tra tifosi, per i quali è stato necessario l’intervento della polizia. I giocatori argentini si sono avvicinati sugli spalti per provare a calmare la situazione, senza riuscirci, prima di andare negli spogliatoi sotto consiglio del capitano Messi.

Scene spaventose, con tifosi col volto ricoperto di sangue.

Il racconto di Messi

“C’erano giocatori con familiari in tribuna ed eravamo preoccupati. La partita era secondaria e siamo andati negli spogliatoi per far calmare tutto. Abbiamo chiesto e scoperto come era la situazione”, queste le parole di messi a fine partita.

🚨🇧🇷🇦🇷 Crazy scenes in the stands at Maracanã between Brazilian police and Argentina fans. Full footage by @_igorrodrigues 🎥 pic.twitter.com/lF4uzyI8A9 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 22, 2023