Sci alpino, troppa neve nella notte: annullata la discesa di Coppa del Mondo di Zermatt-Cervinia

La fitta nevicata caduta nella notte e attualmente ancora in corso e il vento in quota hanno costretto gli organizzatori dello Speed Opening di Zemartt/Cervinia a cancellare la prima delle due discese maschili di Coppa del mondo in programma sulla Gran Becca. Nel corso della riunione dei capi squadra prevista alle ore 17.00 verrà fatto il punto della situazione in vista della seconda gara, in programma domenica 12 novembre alle ore 11.30. Per l’Italia erano iscritti al via otto concorrenti: Dominik Parism, Mattia Casse, Florian Schieder, Christof Innerhofer, Nicolò Molteni, Pietro Zazzi, Guglielmo Bosca e Benjamin Alliod.