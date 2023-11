Sainz vince la Netflix Cup a Las Vegas: poi distrugge il trofeo | VIDEO

SportFair

E’ tutto pronto per il GP di Las Vegas, un round attesissimo della stagione 2023 di Formula 1. Tra critiche e polemiche e paura per quanto riguarda le temperature, che potrebbero essere troppo fredde, non manca anche un po’ di sano divertimento.

E’ andata in scena ieri la Neftlix Cup, il ‘prologo’ del GP di Las Vegas: una gara insolita di… golf rivisitato. Quattro piloti, affiancati da quattro campioni di golf, si sono sfidati al Wynn Golf Club di Las Vegas.

A vincere la buffa competizione è stato Carlos Sainz, in coppia con Justin Thomas. I due hanno sconfitto le squadre formate da Gasly-Finau, Norris-Fowler e Albon-Homa.

Sainz e Thomas hanno alzato insieme la coppa nella cerimonia post-partita, con il golfista che ha bevuto lo spumante dal trofeo. Il pilota spagnolo della Ferrari, poi, durante i festeggiamenti, ha fatto cadere la coppa, che è andata distrutta, tra lo stupore della gente.

Vainqueur de la Netflix Cup cette nuit, Carlos Sainz a littéralement EXPLOSÉ la coupe 😭😭#F1 #LasVegasGP

pic.twitter.com/jiT3rdMb4g — Off Track (@OffTrack_FR) November 15, 2023