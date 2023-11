Ryanair prenota il viaggio a Lourdes di Leclerc: il dettaglio non sfugge ai fan | FOTO

SportFair

Un incidente prima del via del GP in Brasile, durante il giro di formazione. Ma si può? Se lo sarà chiesto anche Charles Leclerc che, sconsolato dopo l’impatto della sua Ferrari contro il muro, ha affermato: “mi servirebbe un viaggio a Lourdes“. Un appello che… ha trovato risposta.

Ryanair prenota

“Serve un passaggio per Lourdes Charles?“. Ryanair Italia, account X della famosa compagnia aerea, ha prenotato un viaggio per il pilota Ferrari postando un simpatico meme com’è ormai solito fare. Nella prenotazione il posto numero 16F, come la Ferrari che guida il monegasco, mentre il codice di prenotazione è 1NCID3N7 (incidente), dettaglio che avrà fatto sorridere i tifosi, seppur in maniera amara.