Risultati WWE Crown Jewel 2023: vittoria clamorosa, impazzisce il pubblico saudita 

Con l’aiuto di Jimmy Uso e Solo Sikoa e dopo tanta sofferenza, Roman Reigns si conferma Undisputed WWE Champion. The Tribal Chief chiude vincendo Crown Jewel, grandissimo Premium Live Event che ha fatto saltare dalla sedia il pubblico della Mohammed Abdu Arena di Riyadh, Arabia Saudita. Reigns batte LA Knight, autore di una grande prestazione e trascinato dal WWE Universe presente in arena.

Successo per Seth “Freakin” Rollins, che si conferma World Heavyweight Champion. Servono due Pedigree per battere Drew McIntyre, sempre più suscettibile al fascino di Rhea Ripley e del Judgment Day, che vorrebbero accaparrarsi le prestazioni dello scozzese. Nella notte di Riyadh arriva anche la miglior serata della carriera di Solo Sikoa, al quale servono 11 Samoan Spike per superare John Cena. Strepitosa ovazione per “The Greatest of All Time”, accolto da eroe dal pubblico saudita.

Serve l’aiuto della rientrante Kairi Sane per consentire a IYO SKY di mantenere la corona contro Bianca Belair. L’ex alleata di Asuka si schiera al fianco di IYO, in un grande colpo di scena. Cambia il detentore del titolo degli Stati Uniti: Logan Paul vive la sua prima vera grande ribalta e sconfigge Rey Mysterio. Serve l’intervento di Jey Uso per liberare il campo dal Judgment Day a Cody Rhodes e lasciarlo da solo contro Damian Priest, battuto con la Cross Rhodes.

I risultati dei match di Crown Jewel 2023:

Kick Off Match

Vincitore: Sami Zayn vs JD McDonagh

World Heavyweight Championship

Vincitore: Seth Rollins vs Drew McIntyre

Fatal 5-way – Women’s World Championship

Vincitrice: Rhea Ripley vs Zoey Stark, Nia Jax, Raquel Rodriguez & Shayna Baszler

Singles Match

Vincitore: Solo Sikoa vs John Cena

United States Championship

Vincitore: Logan Paul vs Rey Mysterio

Women’s Championship

Vincitrice: Iyo Sky vs Bianca Belair

Singles Match

Vincitore: Cody Rhodes vs Damian Priest

WWE Undisputed Universal Championship

Vincitore: Roman Reigns vs LA Knight