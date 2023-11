Europei di Pallanuoto a rischio: salta la sede in Israele a causa della guerra

SportFair

Il conflitto tra Israele e Hamas stravolge i piani della pallanuoto. Dal 3 al 16 gennaio 2024, in quel di Netanya, si sarebbero dovuti disputare gli Europei di Pallanuoto, ma quest’oggi la European Aquatics, la lega europea degli sport acquatici, ha comunicato il cambio di sede.

Per ovvie ragioni dovute alla guerra, infatti, la manifestazione non può svolgersi con regolarità e sicurezza. Non è ancora stato chiarito se l’evento sarà annullato definitivamente o ci sarà soltanto un cambio di sede.

La nota della lega

“Attualmente si stanno studiando diverse opzioni per quanto riguarda la procedura di qualificazione per i Mondiali di pallanuoto a Doha (2-18 febbraio) e ulteriori informazioni sull’argomento saranno comunicate il prima possibile“, recita il comunicato della Len.

L’Europeo mette in palio due pass olimpici per i vincitori del torneo maschile e femminile. Le Nazionali italiane, Settebello e Setterosa, non hanno ancora staccato il proprio biglietto per Parigi 2024. Sono invece già qualificate Ungheria e Grecia tra gli uomini, Olanda e Spagna tra le donne oltre, ovviamente, alle due francesi.