Asse Reggina-Napoli, l’augurio di Lillo Foti a Mazzarri: “riporta il sorriso ai tifosi”

SportFair

Reggio Calabria e Napoli, due piazze importanti per il calcio nel Sud Italia, oggi divise da troppe categorie, ma che trovano un punto d’incontro nella figura di un uomo che ha segnato il passato recente di entrambe: Walter Mazzarri.

L’uomo della storica salvezza partendo dal -15 in riva allo Stretto, oggi è tornato a sedersi sulla panchina partenopea prendendo il posto di Rudi Garcia esonerato dopo un complicato inizio di stagione. E proprio da Reggio Calabria è arrivato un augurio speciale, quello dell’ex presidente della Reggina, Lillo Foti, che proprio insieme a Mazzarri ha scritto splendide pagine di calcio nel Sud Italia.

L’augurio di Lillo Foti

Intervistato ai microfoni di StrettoWeb, Lillo Foti ha dichiarato: “ho sentito Mazzarri per fargli i complimenti, siamo sempre rimasti in contatto, abbiamo un ottimo rapporto, sono anche andato a trovarlo nella villa extralusso che ha realizzato ad Empoli. Sono molto contento per il suo ritorno al Napoli, se lo merita“.

L’augurio farà sicuramente piacere anche ai tifosi: tornare competitivi per lo scudetto. “Gli auguro con tutto il cuore di riportare la gioia al Napoli, non solo al Presidente De Laurentiis ma anche ai calciatori. – ha dichiarato Foti – Quel sorriso, quel piacere di giocare al calcio che negli ultimi tempi era venuto meno. Da tifoso del Sud gli auguro il meglio, affinché il Napoli che ha appena vinto lo scudetto possa essere competitivo per il vertice della serie A“. Su StrettoWeb l’intervista completa a Lillo Foti.