Una raccattapalle collassa: l’ex campionessa Alicia Molik si precipita per soccorrerla | VIDEO

Si sono verificati momenti di paura durante una diretta televisiva in Australia. Come dimostra un video pubblicato sui profili social, una raccattapalle è stata colpita da malore durante un’intervista di Alicia Molik, ex tennista. L’australiana, medaglia di bronzo olimpica, era stata nominata per la gestione del Torneo dell’Adelaide.

Ad un certo punto si è sentito un rumore alle sue spalle: la raccattapalle è crollata a terra a causa di un malore e l’ex campionessa di tennis si è precipitata per soccorrerla. L’australiana è rimasta fino all’intervento dei soccorsi e l’intervista è stata momentaneamente sospesa.

Alicia Molik has sprung into action, rushing to help a young girl who collapsed as the South Aussie tennis legend was unveiled as the new tournament director of the Adelaide International. #7NEWS pic.twitter.com/ntApKAZxWI

— 7NEWS Adelaide (@7NewsAdelaide) November 30, 2023