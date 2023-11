Quanto ha guadagnato Sinner nel 2023? Incassi da record e il futuro è d’oro

SportFair

Jannik Sinner ricorderà il 2023 come l’anno della svolta della sua carriera. Il giovane tennista di San Candido ha vissuto un’annata speciale nella quale è salito fino al 4° posto nella classifica ATP, ha giocato 7 finali, è stato il primo italiano ad arrivare in finale alle ATP Finals, ha vinto la Coppa Davis con la Nazionale e ha vinto 64 incontri nel Tour ATP, record per un tennista italiano.

Non solo i risultati in campo, anche il conto in banca del giovane altoatesino ha fatto un netto salto di qualità tra risultati sul rettangolo di gioco e incassi dalle sponsorizzazioni.

Quanto ha guadagnato Sinner nel 2023?

Un anno da record anche sotto il profilo economico per Sinner. Come si legge su “Il Corriere dello Sport”, il tennista italiano ha incassato 7.3 milioni di euro grazie ai premi delle vittorie che diventano 30 se aggiungiamo gli incassi derivanti dagli sponsor. E anche il futuro è assicurato: l’accordo di Sinner con Nike (10 anni) frutterà 150 milioni di euro complessivi.