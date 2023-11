Qualificazioni Europei di basket 2025: l’Italia femminile non sbaglia all’esordio

SportFair

Successo della Nazionale italiana Femminile di basket nel primo impegno delle Qualificazioni all’Europeo 2025: a Vigevano le Azzurre si sono imposte 76-67 alla Grecia al termine di una partita piena di strappi ma che la squadra di Andrea Capobianco ha condotto per tutti e 40 i minuti.

Nell’altra partita del girone H, che include i 4 Paesi ospitanti del Women’s EuroBasket 2025 e quindi già qualificati, la Germania si è imposta 85-41 in casa della Repubblica Ceca: domenica la Nazionale affronta la Germania ad Amburgo.

La seconda finestra dei Qualifiers si giocherà a novembre 2024, l’ultima a febbraio 2025.

Grande prestazione di Lorela Cubaj con 18 punti, per il centro della Reyer Venezia si tratta del Career High in Azzurro: il precedente record erano i 9 segnati a Valencia il 17 giugno 2021 contro la Serbia. In doppia cifra anche Cecilia Zandalasini (15), Costanza Verona (14) e Matilde Villa (10). Anche per Mati Career High Azzurro, prima fermo a 8. Esordio con la Maglia della Senior per Gina Conti e Caterina Gilli.

Così coach Capobianco al temine della partita. “Sono molto contento per l’atteggiamento avuto dalle ragazze, perché è normale avere degli alti e bassi con solo pochi giorni di raduno ma sono state straordinarie da un punto di vista mentale. Nei momenti più importanti della partita hanno difeso come sanno e in attacco abbiamo fatto scelte di tiri molto efficaci e funzionali. Tiri buoni, anche quando hanno sbagliato. Bisogna solo aver fiducia e continuare a credere in questo sogno e nelle nostre capacità. Se si sbaglia un tiro non è un problema, l’importante è che quel tiro sia adatto alla giocatrice che l’ha preso”.

La cronaca

Villa, Spreafico, Zandalasini, Keys, Cubaj è il primo quintetto del nuovo corso tecnico di Andrea Capobianco e l’avvio delle Azzurre è più che convincente: i 7 punti di Zanda e i 4 di Cubaj valgono il 15-3 dopo 5 minuti, con Prekas che perde Tsineke per un guaio fisico dopo un paio di azioni e trova il primo canestro dal campo solo a metà primo quarto.

L’Italia allunga fino al +16 (21-5) con i guizzi di Verona e Cubaj ma nel momento più difficile la Grecia si compatta intorno a Spanou e tirando col 50% dall’arco si riavvicina pericolosamente fino al 33-31. Prima dell’intervallo lungo è Villa a spingere le Azzurre a un vantaggio più rassicurante (39-31).

In avvio di terzo quarto ecco il nuovo +15 (49-34) ma come da tradizione la Grecia non vuole mai saperne di mollare e col consueto orgoglio torna nuovamente a un possesso di distanza (51-48) grazie a Spanou, già a quota 20 (4/6 da 3). La spallata decisiva arriva in apertura di ultimo parziale, quando le Azzurre oltre a dominare sotto le plance riescono a ruggire anche in difesa: le triple di Keys e Verona scavano il solco (64-51), Vigevano alza il volume del tifo e l’Italia può salutare con un sorriso il primo successo nel viaggio verso l’Europeo 2025.

Italia-Grecia 76-67 (24-10; 15-21; 14-17; 23-19)

Italia: Keys 9 (1/4, 2/2), Villa 10 (5/7, 0/3), Conti, Verona 14 (1/1, 4/6), Zandalasini 15 (3/7, 3/4), Pan 2 (1/5, 0/3), Cubaj 18 (8/12), Madera (0/2, 0/1), Gilli, Fassina 2 (1/1, 0/2), Spreafico 6 (0/1, 2/8), Panzera (0/1, 0/1). All. Capobianco

Grecia: Stamolamprou 5 (2/5, 2/2), Pavlopoulou 9 (1/2, 2/4), Tsineke (0/2), Koumantsiodou ne, Gerostergiou ne, Louka 10 (5/8), Spanou 21 (2/7, 4/6), Cristinaki 11 (4/8, 0/3), Chairistanidou 2 (1/3), Karlafti, Stamati 9 (3/4). All: Prekas

Arbitri: Ozlem Yalman (Turchia), Laure Coanus (Francia), Blaz Zupancic (Slovenia)Spettatori: 1500.