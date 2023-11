Pole capolavoro di Vinales a Valencia! Bagnaia in prima fila a Valencia

SportFair

Le qualifiche del GP di Valencia sorridono a Pecco Bagnaia e Ducati. Dopo un venerdì difficile, il pilota torinese, grazie al lavoro svolto con la sua squadra e alla sua tenacia e caparbietà, ha disputato un sabato più che positivo sul circuito spagnolo.

Bagnaia ha superato la Q1 senza troppe difficoltà, battagliando con i migliori in pista poi nel Q2 e prendendosi un’importantissima prima fila.

E’ Maverick Vinales il poleman del GP di Valencia, con un giro capolavoro: lo spagnolo dell’Aprilia ha fermato il cronometro sull’1.28.931, lasciandosi alle spalle Bagnaia e Zarco.

Partirà dalla seconda fila invece Jorge Martin, in difficoltà oggi in pista nelle qualifiche del GP di Valencia: lo spagnolo del team Pramac, ha chiuso la Q2 in sesta posizione, alle spalle di Miller e Binder.

Settimo invece Bezzecchi, seguito dai fratelli Alex e Marc Marquez.

Le parole dei top-3

Vinales: “questo risultato è il fatto che abbiamo lavorato tantissimo perchè abbiamo avuto tanto tempo per parlare e capirci, abbiamo capito che c’era qualcosa che non andava. Non era normale che non riuscivo a fare lo step in qualifica, abbiamo cambiato qualcosa, provando qualcosa di diverso e sembra che abbiamo avuto i risultati sperati. Abbiamo fatto uno step incredibile. Ci piacerebbe lottare per qualcosa di molto più importante, ci vuole tempo, devo avere pazienza e migliorarmi”.

Bagnaia: “sono molto contento, abbiamo fatto un grandissimo lavoro già stamattina. Ieri abbiamo avuto qualche sfortuna, però abbiamo fatto un turno in più e ci ha aiutato. Sono molto contento, partire in prima fila è sempre fantastico, sarà una gara lunga. La moto andava bene, mi trovavo bene e qualche giro in più in pista mi ha aiutato a trovare più confidenza. Proverò a spingere da subito, sarà fondamentale partire bene, mettersi subito davanti”.

Zarco: “la prima prima fila dell’anno. Gli altri anni riuscivo ad essere più veloce in qualifica mentre quest’anno è stato più difficile. Sono contento, non pensavo. Ho provato ma senza sperare tanto, sono contentissimo. Ho l’opportunità di fare il primo podio nella Sprint e per me sarebbe bello. Vedremo come organizzarci in questa gara con Jorge che non è in prima fila ma sono sicuro che sarà competitivo. Il lavoro di squadra è troppo complicato da preparare prima, si improvvisa”.