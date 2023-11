Pedro Acosta campione del mondo a Sepang! E’ il più giovane della storia della Moto2

SportFair

E’ bastato un secondo posto, complice anche il 10° di Arbolino, a Pedro Acosta per conquistare il titolo di Moto2. Il pilota spagnolo della Red Bull Ktm Ajo festeggia in grande in Malesia, dopo aver tagliato il traguardo dietro ad Aldeguer.

Acosta, a soli 19 anni e 171 giorni, è già due volte campione del mondo. Una carriera spaventosa quella dello spagnolo, che non conosce limiti e conquista record su record. Acosta ha conquistato due titoli in tre stagioni del Mondiale, in Moto 3 e Moto2.

Acosta, diventa il più giovane vincitore nella breve storia della Moto2, scalzando Marquez, che nel 2012 aveva 19 anni e 254 giorni.