Paura Neymar, tentano di rapire la figlia di un mese: il messaggio di Bruna Biancardi

Non è un buon momento per l’attaccante Neymar, dentro e fuori dal campo. Il calciatore brasiliano è reduce da un gravissimo infortunio e nelle ultime ore si è verificato un episodio spiacevole. Bruna Biancardi, influencer brasiliana che ha avuto una figlia dal calciatore appena un mese fa, ha denunciato una rapina.

“Scrivo per rassicurare gli amici, la famiglia e quelli che mi seguono qui. Questa mattina la mia casa è stata rapinata e i miei genitori sono stati presi in ostaggio. Io, Mavie e mia sorella non viviamo più lì e non eravamo presenti in quel momento”, ha pubblicato Biancardi sui social. Secondo i media brasiliani l’obiettivo poteva essere rapire la bimba di un mese.

“Per fortuna stanno bene, abbiamo perso solo cose materiali che potremo riavere. L’importante è che stiano tutti bene e chi è colpevole venga trovato”, conclude Bruna sui social.