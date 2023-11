“Partita rubata”, De Laurentiis commenta Ucraina-Italia e punge Spalletti

SportFair

E’ arrivato il momento dei bilanci per la Nazionale italiana dopo il pareggio contro l’Ucraina e il pass per Euro2024. Anche Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ha commentato la partita e non ha risparmiato una frecciatina al suo ex allenatore.

“Tutti seguiamo un sogno da realizzare, magari non come quello dell’Italia ieri, quando mancava un rigore all’Ucraina. Ma l’Italia ieri ha giocato molto bene, difficilmente ho visto la nazionale italiana così negli ultimi tempi, contro un avversario forte e motivato dal proprio sogno di libertà contro la guerra”, le parole di De Laurentiis intervenendo al Maradona alla presentazione del libro del procuratore sportivo Mario Giuffredi “La strada di un sogno”.

“Mario Giuffredi fa un lavoro complicatissimo e chi fa questo lavoro spesso è irrazionale e con loro devi irrazionalmente discutere. E’ quasi un confronto pesante ma da lì nasce poi una strada che porta a un sogno”. Alla presentazione del libro ha partecipato anche Giovanni Di Lorenzo, calciatore assistito da Giuffredi.

“Noi interpretiamo anche i sogni degli altri, oltre che i nostri. Giuffredi interpreta i sogni di tutti quelli che rappresenta, di quelli che amerebbero vedere magari non rubare una partita come quella di ieri sera in cui mancava un rigore”.