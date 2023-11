Parigi-Bercy, che rimonta di Sinner: l’azzurro agli ottavi

SportFair

Reduce dalla splendida vittori al torneo ATP di Vienna, Jannik Sinner ha fatto ieri il suo debutto al torneo ATP di Parigi-Bercy. Esordio complicato per l’altoatesino che ha dovuto faticare contro un buon McDonald, soprattutto al primo set.

L’azzurro ha tenuto i nervi saldi ed è riuscito presto a riprendere in mano la situazione, ottenendo una splendida vittoria in rimonta. Sinner ha battuto lo statunitense in tre set, dopo due ore e 18 minuti di gioco, col punteggio di 6-7, 7-5, 6-1.

L’altoatesino stacca dunque il pass per gli ottavi di finale del torneo parigino, dove incontrerà De Minaur.