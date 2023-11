Pallavolo, Velasco ragiona già da CT? Il dettaglio ‘azzurro’ con Busto Arsizio

SportFair

Nell’ultima gara di Serie A1 giocata da Busto Arsizio è arrivata la prima vittoria. Le Farfalle, a secco di successi nelle prime 5 gare stagionali, hanno battuto Vallefoglia con un netto 3-0 (25-18, 26-24, 25-17). Ma a rendere più speciale il successo delle ragazze di coach Velasco è che sono scese in campo solo atlete italiane.

Velasco ragiona da CT?

La domanda sorge spontanea: Velasco sta ragionando già da CT dell’Italia? Busto Arsizio ha schierato, infatti, una formazione tutta italiana: Jennifer Boldini in regia; Martina Bracchi, Federica Carletti e Rebecca Piva in attacco; Giuditta Lualdi e Benedetta Maria Sartori come coppia di centrali; Giorgia Zannoni da libero. Nel secondo set ha fatto il suo ingresso in campo l’opposto Giorgia Frosini, nel terzo set è toccato a Dominika Giuliani. Un dettaglio che non è passato inosservato.

La panchina azzurra

Le ultime uscite della Nazionale femminile di Volley non sono andate secondo i piani e il cammino verso Parigi 2024 si è complicato parecchio. Per questo motivo si è optato per un cambio di guida tecnica. L’ufficialità non è ancora arrivato, ma il nome di Julio Velasco è il primo della lista per il dopo Mazzanti.