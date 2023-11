Le esclusioni, la Federazione e Paola Egonu, a tutto Mazzanti: “mi ha detto che non voleva più lavorare con me”

“Con Egonu siamo arrivati a un punto in cui dovevamo scegliere cosa fare e dovevamo essere una cosa sola. Invece abbiamo lasciato la porta aperta alle critiche. In questi anni il mio percorso è spesso stato in bilico. Nel 2018, prima del Mondiale, la Fipav aveva già scelto il mio sostituto, poi arrivò l’argento. L’anno dopo, al Preolimpico di Catania, se non ci fossimo qualificati non avrei avuto una seconda chance a dicembre. E nel 2021, fuori ai quarti ai Giochi, se non avessi vinto l’Europeo avrei chiuso lì. I bivi sono stati tanti, non rimpiango le scelte. Il rammarico è per altro. L’ho detto anche al Consiglio Federale e al presidente Manfredi: abbiamo dato un cattivo esempio. L’ambiente andava tutelato e non delegittimato. Quando lasci la possibilità che il c.t. passi per incompetente, che le scelte fatte sono maturate per complottismo, incompetenza e rivalità, fai male al movimento“, ha concluso.