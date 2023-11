Il padre di Luis Diaz commuove il web: la reazione dopo la dedica del figlio | VIDEO

SportFair

E’ andato in scena un momento veramente emozionante in occasione della partita di qualificazioni ai prossimi Mondiali tra Colombia e Brasile. Il padre di Luis Diaz è passato dall’incubo del rapimento al grande sogno: l’uomo si è presentato in tribuna all’Estadio Metropolitano Roberto Melendez di Barranquilla. Per la cronaca la sfida si è conclusa sul risultato di 2-1 con la doppietta di Luis Diaz a ribaltare l’iniziale vantaggio di Martinelli.

Una scena è diventata virale sui social. Luis Diaz ha dedicato il gol proprio al padre e la reazione dell’uomo ha commosso il web. Il padre di Luis Diaz si è emozionato: prima ha allargato le braccia, poi si è lasciato andare ed è scoppiato a piangere.

“Questa vittoria e questi gol sono per lui, ho giocato pensando sempre a mio padre. Sono felice anche di aver segnato perché ne avevo bisogno. Un attaccante vive di gol e io volevo segnare da tempo in Nazionale”, le parole del calciatore del Liverpool.