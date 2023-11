Nuoto, i risultati del Trofeo Nico Sapio: spettacolo Pilato, ottimo Zazzeri e Razzetti si esalta

SportFair

E’ andata in scena la seconda e ultima giornata della 49ª edizione del Trofeo Nico Sapio. Ottimo risultato di Lorenzo Zazzeri nei 100 stile libero, in grado di conquistare la qualificazione per la rassegna continentale con il crono di 46.69. Subito dietro Paolo Conte Bonin (47.67) e Giovanni Carraro (47.82).

Show di Benedetta Pilato nei 100 rana donne. L’azzurra ha concesso il bis con il primato della competizione di 1:04.03, poi Martina Carraro (1:04.76) e Arianna Castiglioni (1:05.67).

Si è esaltato anche Alberto Razzetti, in grado di imporsi nei 200 delfino in 1:52.51 e con il record della competizione. Nei 50 rana uomini Simone Cerasuolo si è imposto in 26.37, subito dietro Viberti (26.58) e Pinzuti (26.77). Nei 100 dorso uomini Thomas Ceccon si è affermato in 50.15 a precedere Lorenzo Mora (50.53) e Michele Lamberti (51.12). Infine negli 800 stile libero donne Simona Quadarella è stata protagonista di una buona prestazione in 8:12.71.