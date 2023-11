Non solo Alisha! Tara Mae Kirk incanta sui social: la bellissima calciatrice tra partite e vita privata

SportFair

Alisha Lehmann è diventata famosa per essere una tra le calciatrici più belle al mondo. L’atleta svizzera non è però sola, sono in tante le sexy giocatrici, come Tara Mae Kirk.

Calciatrice del Peterborough United è diventata virale dopo aver segnato una doppietta nel fine settimana nella Northants County Cup.

La 20enne lontano dal campo vive una vita molto intensa, nella quale non si fa mancare nulla. Viaggi, serate e tanto divertimento.

Tara ha iniziato la sua carriera calcistica nel club femminile del Leicester City quando aveva solo sette anni. Intorno ai 16 anni ha avuto la sua prima convocazione in Nazionale con l’Irlanda e la scorsa stagione ha iniziato una nuova avventura col Peterborough United.

Tara non è solo una calciatrice: la bella 20enne infatti lavora nella gestione di eventi. Si è recentemente laureata in servizi di supporto aziendale, gestionale, marketing e vendita al dettaglio. In passato ha anche lavorato come hostess e cameriera.