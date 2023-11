Neymar, è finita con Bruna Biancardi: l’annuncio della modella

La relazione d’amore tra Biancardi e Neymar è stata fin dall’inizio molto turbolenta. Consapevoli, forse, del passato sentimentale del calciatore, i due hanno addirittura raggiunto un accordo secondo il quale il brasiliano avrebbe potuto avere rapporti sessuali con altre donne in maniera lecita. Naturalmente c’erano una serie di condizioni stabilite che doveva rispettare, come usare il preservativo, non baciarsi in bocca con le altre ragazze ed essere discreto. Non è mai stato rivelato se le clausole fossero bidirezionali.