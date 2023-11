Next Gen ATP Finals, Nardi vince il derby ma Cobolli può ancora qualificarsi

SportFair

Derby azzurro nel terzo e ultimo turno del Girone A delle Next Gen ATP Finals. In campo i due azzurri, Flavio Cobolli e Luca Nardi, in un derby tutto italiano con possibili prospettive di semifinali. Almeno per per Cobolli che, però, ne è uscito perdente.

Il successo è andato a Nardi al quinto set (7-4 / 2-4 / 1-7 / 4-1 / 3-7) dopo una sfida avvincente e molto combattuta con 3 tie-break giocati. Un punticino utile a Nardi per non restare a quota 0, ma che non gli permetterà di qualificarsi. Cobolli potrà, invece, sperare ancora nella qualificazione in caso di vittoria in 3 set di Stricker contro Fils.