Next Gen ATP Finals: vince Cobolli, Nardi sfiora l’impresa

Con negli occhi ancora l’ottima prova di Jannik Sinner alle ATP Finals di Torino e il successo azzurro in Coppa Davis, l’Italia del tennis segue con grande attenzione anche le Next Gen ATP Finals, il torneo di fine anno che raccoglie i migliori talenti più giovani del circuito maschile.

Due gli italiani in campo a Jeddah, con destini diversi. Vittoria in 4 set per Cobolli, numero 100 del ranking, che ha battuto lo svizzero Stricker in 4 set 2-4 / 4-3 (9-7) / 1-4 / 2-4. Niente da fare per Nardi. L’azzurro numero 115 del ranking ATP si è arreso in 5 set al francese Fils, numero 36 ATP, con il punteggio di 2-4 / 4-3 (8-6) / 4-2 / 1-4 / 4-2.