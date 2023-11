NBA, paura per Kelly Oubre: ricoverato in ospedale dopo essere stato investito

SportFair

Paura per Kelly Oubre Jr, cestista dei Philadelphia 76ers: il giocatore NBA è stato ricoverato in ospedale in Pennsylvania dopo essere stato investito da un veicolo.

Ad annunciare la notizia è stato Adrian Wojnarowski (ESPN): secondo la prima versione dei fatti, il 27enne è stato investito dal veicolo nel centro, il quartiere centrale della città di Filadelfia, ed è stato portato in ospedale, dove la sua situazione era “stabile”. Una rappresentanza della franchigia è subito andata in clinica per stare al fianco del cestista.

Oubre stava camminando vicino a casa sua quando è stato investito: le autorità locali stanno indagando sull’accaduto. Secondo quando rivelato da Wojnarowski Oubre sarebbe stato dimesso qualche ora dopo.

Tempi di recupero

Secondo le prime informazioni Oubre sembra avere davanti un “periodo molto lungo” di recupero, anche se i Sixers sono fiduciosi che le ferite riportato non lo terranno lontano dal campo per tutta la stagione.