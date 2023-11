NBA, l’All-Star Game 2025 cambia ancora? Attesissima novità nel format

SportFair

A partire dal prossimo All-Star Game ci sarà un cambio di format. Niente più capitani e squadre scelte in stile ‘campetto’, una chiamata per volta. Si tornerà al passato con il vecchio format Est vs Ovest. Il primo dei tentativi per rilanciare l’appeal della partita delle stelle diventata, ormai, una mera esibizione di schiacciate, tiri da distanze siderali, punteggi astronomici e poco, davvero poco, basket.

E questa potrebbe non essere l’unica novità. Nel 2025, infatti, ci potrebbe essere un nuovo cambio di format. Ad aprire a questa novità è stato addirittura Adam Silver.

USA vs World?

Dopo aver annunciato San Francisco come sede dell’All-Star Game 2025, il commissioner ha aperto alla possibilità di una gara in stile Ryder Cup: Team USA vs Team World. “Siamo già al lavoro su idee nuove ed elettrizzanti per l’All-Star Game 2025 – ha dichiarato Silver – stiamo discutendo di formati simili a quello della Ryder Cup, magari con i giocatori americani ad affrontare quelli provenienti dal resto del mondo“. Basterà per dare nuovo lustro alla partita delle stelle?