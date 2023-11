NBA, Irving con la kefiah: messaggio nella guerra Israele-Hamas | VIDEO

SportFair

Kyrie Irving è tornato a far parlare di sè per questioni extra-sportive. Nella conferenza stampa dopo il ko dei suoi Dallas Mavericks contro i Milwaukee Bucks, partita nella quale ha fatto registrare 39 punti, Irving si è presentato in conferenza stampa con la kefiah.

La particolare scelta di abbigliamento è un chiaro messaggio di sostegno alla Palestina in merito alla guerra fra Israele e Hamas. Nella giornata di venerdì il playmaker americano aveva indossato, durante una sessione di allenamento, delle scarpe con la scritta “Basta genocidio”.

PROFESSIONAL BASKETBALL PLAYER KYRIE IRVING WEARS THE KEFFIYEH SHOWING HIS SUPPORT FOR PALESTINE pic.twitter.com/XS7vCJsMOR — Sulaiman Ahmed (@ShaykhSulaiman) November 20, 2023