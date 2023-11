NBA, Haliburton è un cyborg: il record assist-palle perse contro i Sixers è clamoroso

SportFair

Due partite perfette quelle giocate da Tyrese Haliburton contro i Sixers. A tal punto da permettergli di entrare nella storia statistica dell’NBA. Il playmaker degli Indiana Pacers ha giocato due gare strepitose, in back to back, contro Joel Embiid e compagni, una delle migliori franchigie della lega, risultando lucido e preciso non soltanto come scorer, ma anche e soprattutto nel playmaking.

Nella prima partita ha messo a segno 25 punti, 17 assist e 0 palle perse, nella seconda 33 punti, 15 assist e 0 palle perse. Un dato clamoroso salta subito all’occhio: il rapporto fra gli assist, 32 in due gare, e le palle perse, 0!

Tyrese Haliburton è diventato il primo giocatore della storia NBA a realizzare almeno 25 punti, 15 assist e 0 palle perse in due partite consecutive, nonchè il primo con 30 punti, 15 assist, 5 triple segnate e 0 palle perse in una partita.

La stella dei Pacers, che grazie a lui sono il miglior attacco della Lega con 122.0 di Offensive Rating, è entrato nel club dei giocatori da 30 punti, 15 assist e 0 palle perse. Insieme a lui ci sono: John Stockton, James Harden, LeBron James e Chris Paul.