NBA, fischi Spurs a Leonard: Popovich prende il microfono e dà una lezione ai tifosi | VIDEO

Dalla notte NBA arriva l’ennesimo episodio che testimonia le straordinarie qualità caratteriali di Gregg Popovich, uno dei migliori coach del basket americano, nonchè una persona squisita sotto il profilo umano. In passato si era parlato di una sua candidatura a Presidente USA in maniera neanche troppo ironica.

Popovich al microfono

Nel secondo quarto di Spurs-Clippers, Kawhi Leonard, ex stella dei San Antonio Spurs, andato via dalla franchigia nero-argento in aperta polemica, è stato fischiato dai suoi ex tifosi. A quel punto, Gregg Popovich si è alzato dalla panchina, ha preso il microfono dello speaker e si è rivolto ai tifosi: “la finiamo con questi fischi e lasciamo giocare i ragazzi? Non è elegante, non siamo così. Piantatela con questi fischi“. I fischi sono stati sommersi dagli applausi.

— OverTime Storie a Spicchi (@StorieASpicchi) November 23, 2023