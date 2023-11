NBA, Antetokounmpo espulso: la reazione del greco | VIDEO

Serata di fuoco e fiamme per Giannis Antetokounmpo. La stella dei Bucks è stato protagonista indiscusso in campo nella sfida contro gli Indiana Pacers. La prestazione del greco è stata strabiliante: il cestista è andato a referto con 54 punti, 12 rimbalzi e 3 assist.

Una prestazione che però non è stata sufficiente per i suoi Bucks, che hanno ceduto ai Pacers per 126-124. Il greco diventa così il primo giocatore nella storia dell’NBA a perdere una partita in cui ha segnato almeno 50 punti. La serata di Giannis è stata rovinata, poi, da un’espulsione. La stella dei Bucks è stato cacciato dal campo da gioco per provocazione dopo una schiacciata: una decisione che sta facendo tanto discutere e che ha fatto infuriare il greco, che dopo aver parlato con gli arbitri si è anche seduto in prima fila tra gli spettatori.

Giannis Antetokounmpo was just ejected for…mean mugging following a dunk.

A superstar showing the kind of emotion that makes him beloved by the fans who paid to see him tonight.

How does this happen?

pic.twitter.com/HtPaZuS1XA

— Stephen Watson (@SWatsonTV) November 9, 2023