Nazionale italiana, svelata la prossima maglia: caratteristiche e prezzo | FOTO

E’ altissima l’attesa in vista di Ucraina-Italia, sfida decisiva per la qualificazione a Euro2024: la squadra di Luciano Spalletti avrà a disposizione due risultati su tre e non dovrà commettere l’errore di difendersi troppo.

Nel frattempo il sito specializzato Footy Headlines ha svelato i dettagli sul Kit Home 2024, a partire dalla primavera dell’anno prossimo, quindi anche all’Europeo in caso di qualificazione. La divisa è firmata dallo sponsor tecnico Adidas e ha una predominanza dell’azzurro con inserti bianchi. La novità riguarda le tre strisce tricolore sulle spalle. La maglia sarà disponibile da marzo 2024 al prezzo di 100 euro per la versione replica e 150 per la versione autentica. In alto la FOTOGALLERY con tutte le immagini.