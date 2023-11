SportFair

L’attesa sta per terminare! Manca sempre meno al decisivo GP di Valencia. Oggi pomeriggio, la gara lunga sul circuito spagnolo decreterà il campione del mondo di MotoGP tra Pecco Bagnaia e Jorge Martin.

In attesa della gara di oggi i piloti sono scesi in pista per il warm up. E’ Johan Zarco il più veloce in pista, seguito da Binder e Jorge Martin. 12° Pecco Bagnaia, al quale basterà un quinto posto in caso di vittoria di Martin per confermarsi campione del mondo.