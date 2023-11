MotoGP, Bastianini si prende la testa della corsa: la partenza del GP della Malesia | VIDEO

Dopo la Sprint di ieri a Sepang, vinta da Alex Marquez, i piloti della MotoGP si sono schierati nuovamente in pista per la gara lunga del GP della Malesia.

Bagnaia, partito dalla pole position, ha perso posizioni, scivolando al terzo post, mentre Bastianini si è preso la testa della corsa, seguito da Alex Marquez. Quinto invece dopo il via Jorge Martin.

