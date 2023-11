MotoGP, tre italiani sul podio in Qatar e Bagnaia è più vicino al titolo Mondiale!

SportFair

Giornata importante per Pecco Bagnaia e vittoria del Mondiale di MotoGP sempre più vicina. Si è concluso anche il penultimo appuntamento della stagione in Qatar e il campione del mondo in carica è riuscito a sfruttare le difficoltà di Jorge Martin, rivale per la vittoria del titolo. Pecco avrà il compito di gestire il vantaggio a Valencia.

Partenza importantissima di Pecco Bagnaia che si porta subito in testa alla gara, pessimo scatto di Jorge Martin e gara da ricostruire. Il pilota italiano della Ducati prova a scappare, alle spalle un ottimo Di Giannantonio, in terza posizione si porta Binder. Lo spagnolo Jorge Martin è in crisi e scivola addirittura al nono posto.

Nel finale Di Giannantonio supera Bagnaia, il campione del mondo risponde e rischia il contatto. Vince Di Giannantonio, poi Bagnaia e Luca Marini. Quarto Vinales, poi Binder e Alex Marquez. Solo decimo Jorge Martin. L’italiano Pecco Bagnaia dovrà gestire 21 punti su Jorge Martin.

Le dichiarazioni

Di Giannantonio: “è stato un weekend incredibile. La gara è stata fantastica, a metà gara ho avuto qualche problema. Sono senza parole per la vittoria”.

Bagnaia: “sono molto contento. La partenza è stata perfetta, Di Giannantonio è stato perfetto. Il risultato comunque mi piace e sono soddisfatto per il distacco su Jorge Martin”.

Luca Marini: “bellissimo weekend, peccato per il tempo perso. Sono comunque molto contento per il podio, il team sta lavorando molto bene e sono già concentrato per l’ultima gara”.