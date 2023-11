SportFair

La domenica della MotoGP in Qatar inizia con il consueto warm up. I piloti sono scesi in pista, alle 13:40 italiane, per prendere confidenza con la pista qatariota, ultima chance prima della gara del pomeriggio odierno che vedrà i riflettori puntati su Bagnaia e Martin in lotta per il Mondiale.

Nella sessione di ‘riscaldamento’ il miglior tempo lo ha firmato Maverik Vinales in 1:53.346. Dietro di lui Zarco e Quartararo. Chiude in 9ª posizione Pecco Bagnaia, 16° Jorge Martin.