MotoGP, marcatura a uomo nelle FP2 a Valencia: Martin manda Bagnaia nel Q1 | TEMPI

È marcatura a uomo. Il piano di Jorge Martin è chiaro e tondo già dal venerdì: far vivere un weekend infernale a Pecco Bagnaia, cercare di farlo innervosire, giocarsi ogni chance possibile nella lotta per il Mondiale che lo vede costretto a un vero e proprio miracolo fra sabato e domenica.

Il primo step del piano sembra andato a buon fine. Le FP2 di Pecco Bagnaia sono state più complicate del previsto: il pilota della Ducati, con dietro, incollato, il rivale spagnolo, ha chiuso in 15ª posizione e dovrà passare dal Q1 delle qualifiche. Martin ha chiuso 2° e tornerà in pista nel Q2.

Chiaro che qualcosa nell’assetto di Bagnaia non abbia funzionato, ben oltre i mind game di Martin, ma il nervosismo, con anche qualche gesto plateale, è stato palpabile. Miglior tempo per Maverick Vinales in 1:29.142 con record della pista.