MotoGP, scintille in Yamaha! Quartararo bacchetta Morbidelli: “sono arrabbiato” | VIDEO

Sono andate in scena oggi le prime due sessioni di prove libere del GP della Malesia di MotoGP. I piloti delle due ruote sono scesi in pista a Sepang, dove domani si disputerà la gara Sprint e domenica quella lunga.

Alex Marquez è stato il più veloce nelle prove che decretano i migliori 10 che accedono in Q2, seguito da Jorge Martin. Settimo tempo per Fabio Quartararo, che ha avuto da ridire col suo compagno di squadra Franco Morbidelli, al quale non le ha mandate a dire in pista.

Un po’ più rilassato e sereno, il francese della Yamaha, ha spiegato ai microfoni Sky, cosa accaduto in pista con Morbidelli, ammettendo di essere arrabbiato con lui.

Le parole di Quartararo

“Eravamo veramente al limite, ma sono molto contento di questa giornata. Il mio passo con le gomme usate è buono, serve un piccolo step ma sono felice. Non so perché in un circuito del genere siamo andati bene, come in India. Ho avuto un feeling buono, anche se in frenata non mi sentivo benissimo. A parte Marquez e Martin, siamo a un paio di decimi dal terzo. Mi sono un po’ arrabbiato con Morbidelli, era un po’ un mezzo di una curva, una delle più veloci del circuito. Mi spiace, ma quando siamo in moto capita di arrabbiarsi. La cosa importante è che entrambi siamo andati in Q2”, ha dichiarato Fabio Quartararo.