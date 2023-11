MotoGP, scintille in Q1 in Malesia tra Morbidelli e Marquez | VIDEO

SportFair

Sono andate in scena nella notte le qualifiche del GP della Malesia di MotoGP. A festeggiare è Pecco Bagnaia, che ha conquistato una splendida pole position con record della pista a Sepang, lasciandosi alle spalle Martin e Bastianini.

Giornata più complicata per Morbidelli, che non è riuscito ad accedere in Q2 e partirà dunque dalla 15ª casella in griglia. Il pilota della Yamaha ha avuto da ridire con Marquez durante il Q1.

Lo spagnolo, infatti, voleva prendere la scia dell’allievo di Valentino Rossi, che si è però opposto, fermandosi per non favorire il collega.

