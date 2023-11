MotoGP, Martin le suona a Bagnaia: che vittoria nella Sprint del Qatar!

SportFair

Ultimi botti del MotoMondiale di MotoGP, in palio punti pesantissimi ogni weekend per la lotta al titolo con Pecco Bagnaia che doveva raccogliere 23 punti su Martin per confermarsi Campione del Mondo in carica. Un gap che non si riduce al sabato, addirittura aumenta.

La Sprint Race del Qatar premia lo spagnolo che, ancora una volta, si conferma il più veloce e chiude in prima posizione davanti a Di Giannantonio e Marini. Bagnaia solo quinto. Il discorso titolo è rimandato a Valencia.

La Gara Sprint del Qatar

Triplo crash al primo giro. Poco dopo la partenza, ottima per Marini davanti ad A. Marquez, Bagnaia e Martin, in 3 finiscono nella ghiaia: Enea Bastianini, Aleix Espargaro, Miguel Oliveira. Nel secondo giro Martin attacca con forza Bagnaia, i due quasi si toccano, nessuno vuole mollare, lo spagnolo passa e Bagnaia si vede sverniciare anche da Di Giannantonio scalando 5°.

Davanti Martin supera Marini, Di Giannantonio ne approfitta nuovamente portandosi secondo. Il pilota italiano va forte, ma Martin difende egregiamente la prima posizione e raccoglie un meritato successo davanti a Di Giannantonio e Martin. Bagnaia chiude quinto.